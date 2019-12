Islanda sepolta dalla neve: tempeste in atto in tutta l’isola

Un lobo del vortice polare si è diretto sull’Europa settentrionale dove ha dato vita ad un vortice ciclonico molto esteso e decisamente violento, tanto da raggiungere livelli di pressione inferiori ai 960 hpa. Questo vasto ciclone extra-tropicale, sviluppatosi tra Islanda e Gran Bretagna, ha causato vere e proprie tempeste di vento e neve sull’isola islandese.

Tantissimi i disagi su tutta l’isola: i venti tra 150-180 km/h (raffiche fino a 223 km/h!) hanno causato danni e disagi. Come se non bastasse si sono verificate nevicate abbondanti che hanno mandato in tilt interi centri abitati e disagi anche nella capitale Reykjavik.

Impressionanti gli accumuli di neve registrati in molte località islandesi:

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook