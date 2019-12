Nevica fino in pianura al nord: veli bianchi da Varese a Reggio Emilia

Come ampiamente previsto il nord sta facendo i conti col primo episodio invernale degno di nota, capace di portare la neve sino a quote bassissime. Nulla di eclatante ovviamente: si tratta di nevicate deboli che danno vita ad accumuli molto lievi o a tratti inesistenti in pianura. La perturbazione è piuttosto blanda e altro non è che l’anticipo del vero peggioramento atteso domani su gran parte d’Italia.

I fiocchi di neve stanno imbiancando le quote bassissime di Lombardia ed Emilia: città come Parma, Bergamo, Brescia, Piacenza, Como, Varese, Lecco, Reggio Emilia si sono risvegliate sotto un lievissimo velo bianco. Fiocchi anche nell’alessandrino, nell’astigiano, nel cremonese, nel mantovano, nella brianza e nel bolognese. Pioggia mista a neve su Bologna e Milano. Per gli accumuli leggermente più consistenti bisogna salire oltre i 300 metri di altitudine dove troviamo qualche centimetro di neve fresca.

Splendide le immagini da Piacenza e Parma:

Parma:



A cura di Raffaele Laricchia