Tempeste in California: spiaggia di San Francisco sommersa di pesci pene

La spiaggia a nord di San Francisco, in California, è stata letteralmente sommersa dai pesci pene a seguito delle potenti tempeste susseguitesi nelle ultime settimane. Le intense mareggiate hanno portato alla luce migliaia e migliaia di piccoli esseri rosa, pulsanti e a forma fallica.

Conosciuti come “pesci pene”, si tratta di vermi marini che solitamente si nascondono per gran parte del tempo sotto la sabbia. I venti furiosi e le intense mareggiate hanno tuttavia scombussolato la zona e hanno spazzato via diversi strati di sabbia, portando così alla luce queste creature di forma fallica.

Le immagini, diffuse da Bay Nature, mostrano l’incredibile quantità di pesci pene ammassati sulla spiaggia di Drakes Beach.

Ne approfittano ovviamente i gabbiani per potersi nutrire. Solitamente i pesci pene sono preda anche di lontre, squali e razze e in alcuni casi anche degli esseri umani. Questo verme viene mangiato crudo in Giappone e in Corea, mentre in Cina viene soffritto con le verdure o addirittura essiccato e ridotto in polvere pronto a divenire una spezia.

A cura di Raffaele Laricchia

