Maltempo nel vivo: nevica a quote bassissime al nord, imbiancata Bologna

Il maltempo sta entrando nel vivo proprio in questi minuti su gran parte d’Italia: un ciclone sta prendendo forma nell’alto Adriatico e sta innescando forti venti sulle regioni del centro-sud, specie sulle isole maggiori, mentre nel frattempo determina nevicate a quote molto basse al nord.

Nelle ultime due ore i fiocchi di neve hanno raggiunto la pianura emiliana da Reggio Emilia a Bologna: sul capoluogo emiliano è in atto una forte nevicata che ha imbiancato case, alberi e strade in pochi minuti. Imbiancata anche l’autostrada tra Bologna, Modena e Reggio Emilia, dove vi raccomandiamo la massima prudenza.

Attenzione anche al ghiaccio: le temperature sono crollate sin verso lo zero e localmente anche al di sotto, favorendo la formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi.

Anche Bologna imbiancata dalla neve! ❄😍❄☃️@Monica Sct#snow #bologna #emilia #cold Pubblicato da InMeteo su Venerdì 13 dicembre 2019

Nevica a bassa quota anche in Veneto, oltre i 200-300 metri di altitudine, mentre in Friuli nevica oltre i 400-500 metri. Nei prossimi minuti e in serata ci sarà un calo della quota neve anche sul Triveneto, tanto che i fiocchi bianchi potranno sfiorare i 100-200 metri con lievi accumuli.

Entro le 17/18 i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi sull’Emilia, mentre il tempo è già in miglioramento sul nord-ovest.

Altra splendida immagine da Bologna:

A cura di Raffaele Laricchia

