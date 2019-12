Meteo Protezione Civile domani: tempo migliora, ma ancora venti forti al Sud

Nella giornata di domani avremo un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Previsti venti ancora intensi al Centro-Sud Italia dai quadranti nord-occidentali, specialmente al Meridione.

Ecco il bollettino meteo della Protezione civile:

Previsioni meteo Sabato 14 Dicembre 2019

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, Calabria, settori settentrionali della Sicilia e versanti occidentali della Sardegna centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori meridionali e tirrenici centrali della Calabria, sulla Puglia garganica e sui citati settori della Sicilia.

Nevicate: al di sopra dei 1000 m sui settori alpini centro-occidentali e dell’Alto Adige, con apporti al suolo da deboli a puntualmente moderati, in esaurimento entro metà giornata.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in aumento anche sensibile sulle regioni settentrionali.

Venti: inizialmente da burrasca a burrasca forte nord-occidentali sui settori adriatici centrali, regioni meridionali della penisola e isole maggiori, con residue raffiche di tempesta limitatamente alle ore notturne, in generale e decisa attenuazione già in mattinata sui versanti adriatici centrali e nel corso del pomeriggio-sera sulle restanti regioni; inizialmente forti dai quadranti settentrionali sul Lazio con residue raffiche di burrasca specie sul settore meridionale, in rapida attenuazione al mattino; di burrasca occidentali con raffiche di burrasca forte sulle coste toscane a nord dell’Elba e sull’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano; inizialmente forti di Foehn sui settori alpini occidentali.

Mari: da agitati a molto agitati tutti i bacini occidentali, meridionali e l’Adriatico centro-meridionale, localmente grosso il Tirreno meridionale al largo; con tendenza a progressiva attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata a partire dai bacini centro-settentrionali.



A cura di Francesco Ladisa

