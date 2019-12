Venti furiosi al sud: alberi sradicati a Salerno e alluvione lampo in città

Il ciclone formatosi stamattina al nord Italia si sta rapidamente muovendo verso sud e sta coinvolgendo gran parte dell’Italia centro-meridionale. Se al nord l’elemento saliente è la neve, al sud invece sono il vento e le piogge torrenziali.

Fortemente colpite le coste tirreniche dai venti impetuosi di maestrale fino a 100-110 km/h: dopo i danni e la strage di alberi nel Lazio, è toccato alla Campania fare i conti con la furia del vento richiamato proprio dal ciclone.

A Salerno i venti intensi hanno superato i 100 km/h: decine alberi sono stati abbattuti, tanti rami sono finiti per strada causando rallentamenti. Un grosso albero è caduto su Via Roma, fortunatamente senza causare vittime o feriti.

Come se non bastasse, oltre al vento è arrivata anche la pioggia: da questa mattina sono caduti oltre 100 mm di pioggia su Salerno, di cui la maggior parte concentrati nelle ultime ore. Il risultato è stato un alluvione lampo in città, che ha trasformato le strade in fiumi e ha paralizzato il traffico cittadino.

A cura di Raffaele Laricchia

