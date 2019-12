Venti tempestosi sul Lazio: strage di alberi a Roma

Sta entrando nel vivo in queste ore l’ondata di maltempo al centro-sud, dove i venti si stanno intensificando notevolmente causando i primi danni e disagi.

E’ il Lazio per il momento una delle zone più colpite. Il vento ha raggiunto valori prossimi ai 100 km/h lungo la costa e primo entroterra. A Roma, dal primo pomeriggio sono oltre 100 gli interventi di vigili del fuoco e polizia locale per il maltempo. Numerosi gli alberi spezzati e crollati per il vento in molte zone della provincia di Roma, in particolare nelle città costiere. In via Riccardo Moretti, nella zona tra La Storta e Cassia, un albero è stato dal vento sradicato dall’asfalto e si è abbattuto su un’auto in sosta danneggiandola pesantemente. Per fortuna nella vettura non c’era nessuno e non ci sono stati feriti.

Anche a Pomezia, in pieno centro, un grosso albero è crollato a terra colpendo un’auto in sosta. Solo per fortuna non vi sono state conseguenze a persone.

Le raffiche di vento hanno danneggiato anche la linea aerea della FL5 Roma – Grosseto. Dalle 14.45, comunica Trenitalia, il traffico ferroviario è sospeso fra Santa Marinella e Civitavecchia. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 90 minuti. Attivi bus sostitutivi con autobus fra Santa Severa e Civitavecchia.



A cura di Francesco Ladisa

