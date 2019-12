Previsioni meteo: quanta dinamicità! Nuovo ciclone la prossima settimana

Questo inizio di inverno meteorologico si sta rivelando, in definitiva, un prosieguo appena più freddo dell’autunno. Gli elementi principali rimangono i cicloni all’interno del Mediterraneo, capaci di causare venti fortissimi, nubifragi e purtroppo anche danni. Queste figure bariche, solitamente, sono tipiche dei mesi di ottobre e novembre in Italia mentre con dicembre i fenomeni estremi tendono a scemare grazie al raffreddamento del mare.

Questa volta le cose stanno andando diversamente come fin’ora dimostrato dal mese di dicembre: è arrivata la prima neve in pianura, certo, però le perturbazioni si sono rivelate anche parecchio estreme come accaduto ieri al centro-sud.

Nei prossimi giorni assisteremo a molta dinamicità: dapprima l’arrivo dell’anticiclone africano che porterà un generale aumento termico su tutta Italia e soprattutto sull’est Europa; mentre successivamente il ritorno del maltempo per effetto dell’ennesimo ciclone a spasso nel Mediterraneo.

Forte guasto a metà settimana!

Consolidato il periodo anticiclonico almeno fino a martedì 17, dove a dominare la scena saranno il Sole e al tempo stesso nubi basse, foschie e nebbie, spostiamoci al prosieguo della settimana pre-natalizia.

A partire da mercoledì 18 e sino al termine della settimana è molto probabile l’arrivo di perturbazioni piuttosto intense e cariche di pioggia, le quali potrebbero avvolgere gran parte d’Italia.

La prima perturbazione, tra mercoledì’ 18 e giovedì 19, potrebbe essere rappresentata da un ciclone proveniente dal Mediterraneo occidentale: questo vortice ciclonico, ancora piuttosto incerto sull’intensità e sulla localizzazione, potrebbe interessare le isole maggiori, il lato tirrenico e il nord con piogge insistenti e localmente forti. Ad esse bisognerà aggiungere forti venti di scirocco e libeccio pronti nuovamente a sferzare l’Italia.

Mancano ancora diversi giorni, ma il rischio di questo nuovo peggioramento aumentano di ora in ora. Ancora lontani, invece, il freddo e il gelo dell’est Europa che paradossalmente dovrà fare i conti con un’ondata di caldo fuori stagione.

A cura di Raffaele Laricchia

