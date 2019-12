Venti estremi in Sardegna: danni ingenti in Ogliastra, abbattuti pali della luce e alberi

Purtroppo le previsioni sono state rispettate: le isole maggiori, ma in generale gran parte del centro-sud, hanno fatto i conti con severi venti di maestrale richiamati dal potente ciclone formatosi ieri mattina al nord Italia (precisamente sull’alto Adriatico). Il crollo della pressione addirittura sin verso i 975 hpa ha innescato venti furiosi che hanno superato i 110 km/h con picchi anche di 120 km/h su Sardegna, Sicilia settentrionale e coste di Lazio e Campania.

I venti forti hanno sferzato anche la Basilicata, dove hanno causato anche feriti gravi. Situazioni pesanti anche nel Lazio e in Campania. Notizie pessime arrivano anche dalla Sardegna, dove i fortissimi venti occidentali hanno sferzato con maggior vigore l’Ogliastra e buona parte dei litorali orientali dell’isola. Le intense raffiche oltre 110 km/h hanno devastato Tortolì: In viale Arbatax sono caduti alberi e lampioni che hanno paralizzato il traffico. Alberi anche imponenti sono caduti in via Lungomare.

Tempo in miglioramento sulla Sardegna

Le ultime raffiche di vento stanno interessando questa mattina la Sardegna, ma la situazione è destinata a migliorare col passare delle ore. L’alta pressione africana regalerà alcuni giorni di stabilità.

A cura di Raffaele Laricchia

