Ondata di caldo fuori stagione in arrivo: 20°C oltre le medie sull’Europa

Inverno ancora ben lontano dall’Europa, eccetto rapide irruzioni artiche sulla Scandinavia, Europa centrale e nord Italia negli ultimi giorni. Nel corso della nuova settimana, specie tra lunedì 16 e giovedì 19 dicembre, il vecchio continente sarà addirittura investito da un’ondata di caldo fuori stagione che spazzerà via ogni parvenza d’inverno su diversi Paesi.

Il responsabile di questa nuova disposizione delle figure bariche è da ricercare nella corrente a getto, pronta ad affondare il colpo sull’Atlantico orientale, penisola iberica, Mediterraneo occidentale e nord Africa. Per essere più chiari, le perturbazioni nord atlantiche, colme di aria fresca, si fionderanno sin su latitudini africane (Marocco e Algeria), provocando un istantaneo richiamo caldo ad est (praticamente su quasi tutta l’Europa centro-orientale).

Aria calda in alta quota, valori tipici dell’estate!

Nelle prossime 96 ore l’anticiclone africano si espanderà non solo sull’Italia (già in atto) ma anche su tutta l’Europa orientale sino alle porte della Russia. Nel frattempo si muoveranno masse d’aria decisamente calde per il periodo, tipiche dell’estate: si prospettano temperature fino a +16/+17°C a 1500 metri di altitudine tra Ucraina, Turchia, Bulgaria e Romania, mentre tra Balcani, Grecia e sud Italia avremo temperature tra i 10 e 14°C (sempre in alta quota).

Al suolo gli effetti saranno notevoli: laddove splenderà il Sole la colonnina di mercurio potrà impennarsi oltre i 18-20°C sui paesi dell’est Europa, segnando anomalie di ben 20°C. Nel cuore di dicembre, infatti, le temperature massime medie dell’est Europa non dovrebbero superare gli 0-2°C. Nei prossimi giorni avremo quindi dai 15 ai 20°C oltre le medie del periodo su tutti i Paesi bagnati dal mar Nero, mentre sui Balcani ed Italia avremo temperature di 4-6°C oltre le medie.

Non mancheranno ovviamente anche estesi banchi di nebbia sulle pianure europee, capaci di smorzare in parte la calura nord africana.

Su tutto il centro-sud Italia le temperature massime saranno comprese generalmente tra i 14 e 18°C (tra lunedì e giovedì).

L’ondata di caldo sull’est Europa sarà rafforzata anche dal ciclone destinato a colpire l’Italia a metà settimana (ve ne abbiamo parlato qui).

Per quanto riguarda l’inizio del vero inverno sull’est Europa, probabilmente bisognerà aspettare gli ultimi giorni di dicembre!

A cura di Raffaele Laricchia

