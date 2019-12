Previsioni meteo: Natale ancora con perturbazioni atlantiche e clima mite?

Escludendo qualche rapida irruzione artica giunta sull’Europa, Italia compresa considerate le ultime nevicate in pianura al nord, potremmo dire che l’inverno sull’Europa risulta ancora non pervenuto. Anzi, nei prossimi giorni assisteremo ad una clamorosa rimonta calda dal nord Africa verso mezza Europa, capace di portare le colonnine di mercurio fino a 20°C su diverse aree dell’est, come vi abbiamo ben informato in questo articolo.

Nella seconda parte di dicembre la situazione rischia di rimanere invariata: le perturbazioni atlantiche si alterneranno con le brevi ma incisive correnti miti nord africane (portatrici di tempo stabile, nebbie e anche temperature superiori ai 15°C).

Insomma la tendenza meteo per i prossimi 10 giorni pare mostrare un andamento da inizio autunno più che da inizio inverno.

Prime ipotesi per i giorni di Natale

Mancano ancora diversi giorni alle festività natalizie, ma dalle poche informazioni presenti è possibile tracciare una primissima linea di tendenza, suscettibile di logici cambiamenti.

Vigilia di Natale, 24 dicembre – probabile la presenza di un vasto campo di alta pressione di matrice nord africana, capace di portare bel tempo su quasi tutta Italia, soprattutto al centro-sud. La vigilia potrebbe dunque presentarsi stabile e anche mite nelle ore diurne, fredda invece nelle ore notturne.

Natale, 25 dicembre – l’alta pressione potrebbe nuovamente lasciar spazio alle correnti umide e instabili atlantiche foriere di pioggia. Il peggioramento potrebbe coinvolgere principalmente le regioni del nord Italia e del lato tirrenico, dove nubi e piogge potrebbero dar vita ad un Natale in chiaro stampo autunnale. La neve, in questo caso, scenderebbe solo in montagna. Natale più stabile invece per il sud grazie agli strascichi dell’alta pressione della Vigilia.

Santo Stefano, 26 dicembre – La perturbazione atlantica potrebbe espandersi anche sul Meridione causando un nuovo guasto del tempo ed un generale calo termico. Giornata probabilmente variabile con acquazzoni e fasi asciutte.

Per il momento si tratta solo di ipotesi e tendenze, per cui non sono esclusi cambiamenti nelle previsioni per le festività di Natale. Non vi resta che seguirci nei prossimi, più approfonditi, aggiornamenti!

A cura di Raffaele Laricchia

