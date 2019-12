Campania, scossa di terremoto ancora più intensa, avvertita fino a Napoli e Salerno

Si sta intensificando la sequenza sismica nel Sannio, che in mattinata si era improvvisamente riaccesa dopo una pausa di diversi giorni. Sono numerose le scosse avvertite nel beneventano, come vi abbiamo informato qui, ma alle 11.36 è stata avvertita la scossa al momento più intensa della giornata.

Secondo i dati provenienti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo 3.8 sulla scala richter, con ipocentro a circa 14 km di profondità. Epicentro nell’area di San Leucio del Sannio, appena 6 km a sud-ovest di Benevento. Questa nuova scossa è stata avvertita nettamente in tutto il Sannio e anche sulle coste della Campania tra Napoli e Salerno. Paura anche nel casertano e in Irpinia. La terra ha tremato per pochi secondi in maniera netta, ma senza causare danni a cose o persone.



Ora cresce la paura tra la popolazione: sono già 8 le scosse rilevate quest’oggi, di cui 5 ben avvertite dalla popolazione in un ampio raggio. Ricordiamo che le scuole a Benevento sono state chiuse.

Segui tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina facebook ” Terremoto in Tempo Reale” >>>

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook