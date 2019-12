Domenica nera sulle Alpi: 3 morti per valanghe

E’ stata una Domenica nera sulle Alpi dove si sono verificate diverse valanghe, complice l’aumento delle temperature in quota.

Tre persone sono rimaste uccise, in Piemonte, Alto Adige e Valle d’Aosta. Una vittima è uno snowboarder travolto e ucciso da una valanga sopra Alagna, nel Vercellese. In Alto Adige, travolta da una valanga e precipitata in un crepaccio roccioso sull’Alpe di Siusi una donna altoatesina di 62 anni di Brunico mentre faceva una passeggiata sulla neve con le ciaspole. A lanciare l’allarme è stato l’escursionista che era con lei e che la precedeva sugli sci. La terza vittima è una guida alpina valdostana, Roberto Ferraris, di 49 anni, morta dopo essere stata travolta da una valanga nella Valtournenche, in Valle d’Aosta. L’incidente si è verificato nella zona di punta Fontana Fredda, a circa 2.300 metri di quota, sopra la frazione Cheneil.

A cura di Francesco Ladisa

