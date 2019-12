Meteo: invasione di nubi e nebbie al nord, forte anticiclone al sud

L’anticiclone africano si è proiettato su tutto il Mediterraneo e gran parte dell’Europa orientale, dove porta temperature molto oltre le medie del periodo come ben spiegato in questo articolo.

Il tempo si presenta stabile su quasi tutta Italia e in maniera particolare al sud dove l’anticiclone risulta essere più forte e coriaceo.

Il nord e l’alto Tirreno sono letteralmente avvolte dalle nubi basse e dalle nebbie: si tratta di una condizione fisiologica durante i periodi anticiclonici. Non mancano anche isolate piogge, di debole entità, su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, soprattutto a ridosso dei rilievi.

Previsioni per oggi 16 dicembre 2019

La giornata risulterà stabile su tutto il centro-sud mentre il nord continuerà ad essere interessato da nubi basse, nebbie e foschie. Il clima sarà dunque uggioso sul settentrione, in Toscana e localmente anche su Lazio e Sardegna. Laddove splenderà il Sole le temperature saliranno in maniera repentina anche oltre i 17-18°C, addirittura sfiorando i 20°C (su Sicilia, Calabria e Puglia).

In serata nebbie in netta intensificazione in pianura Padana, vallate, coste e pianure del centro-sud (organizzate in banchi).

A cura di Raffaele Laricchia

