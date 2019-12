Caldo anomalo, si scioglie la neve in Appennino: pessimo Natale in vista

Non sono bastate le copiose nevicate dei giorni scorsi a regalare un bianco Natale lungo la catena appenninica. Il ritorno dell’anticiclone africano negli ultimi giorni, con al seguito masse d’aria relativamente calde per il periodo, ha causato un sensibile aumento delle temperature ed una conseguente rapida fusione della neve.

Dalla Sicilia all’Emilia Romagna la neve si sta sciogliendo rapidamente a tutte le quote, ma anche sulle Alpi la situazione non è delle migliori sotto i 2000 metri di altitudine. Nelle ultime 48 ore si sono sciolti oltre 30/50 cm di neve a causa dei miti venti di scirocco.

Temperature alte, pessimo Natale in vista

Le temperature quest’oggi sono da dimenticare su gran parte dei rilievi italiani, considerando che ci troviamo nel cuore di dicembre: spiccano su tutti Campo Felice e Piani di Pezza, in Abruzzo, dove questa notte la temperatura non è scesa sotto i +5°C. Clamorose anche le temperature del Rifugio Franchetti e Castel del Monte con rispettivamente +10 e +13°C. Insomma stiamo parlando di temperature primaverili ( o di fine estate) a quote relativamente alte.

E le previsioni non sono delle migliori: con l’arrivo del ciclone a metà settimana nevicherà solo oltre i 1600/1700 metri di altitudine a causa dei miti venti di scirocco che manterranno alte le temperature. Il freddo sarà ben lontano dall’Italia fino a Natale, pertanto la neve sull’Appennino continuerà a scarseggiare e addirittura a fondersi ulteriormente.

Qualche chanche in più per un Natale discreto sulle Alpi, almeno oltre i 1500 metri, dove potrebbe tornare a nevicare copiosamente sino al termine della settimana.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook