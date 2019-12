Ultim’ora Liguria: crolla carreggiata su Sp15, in val Trebbia

La Liguria continua a pagare le conseguenze delle alluvioni delle scorse settimane. In mattinata un nuovo crollo, probabilmente indotto anche dalla nuova pioggia caduta ieri, si è verificato sulla strada sp15, in alta val Trebbia, tra Propata e il bivio di Caprile.

Un ampio tratto di carreggiata è collassato, come si può vedere dalle immagini. La strada era già stata chiusa, quindi non vi è stato alcun rischio per le persone. Come spiega ad Agi Franco Senarega, delegato alla mobilità di Città Metropolitana di Genova: “Avevamo constatato un danno importante ad un muro d’ala della strada e questo ha comportato l’immediata chiusura. Oggi questo danno si è palesato in tutta la sua importanza perchè quel muro è collassato”.

Senarega ha dichiarato ancora: “stiamo facendo la progettazione dell’intervento sull’infrastruttura, che non è affatto banale, e parallelamente, stiamo cercando la fonte di finanziamento”. Sul fronte risorse, “avevamo già avviato un confronto sia con Regione Liguria che con il Mit perchè su quella strada erano previsti interventi importanti, con finanziamenti dedicati”.



A cura di Francesco Ladisa

