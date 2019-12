Vortice ciclonico in arrivo: allerta venti di tempesta in Sicilia

Un vasto vortice ciclonico in arrivo dal nord Africa (ve ne abbiamo parlato qui), irromperà a breve nel Canale di Sardegna e innescherà forti venti di scirocco su gran parte del sud. Il vento è già in netto rinforzo su tutto il Meridione, ma l’intensità maggiore è attesa per tutta la giornata di domani.

Il vento di scirocco soffierà in maniera sostenuta su tutto il sud Italia, soprattutto sulle isole maggiori: in Sicilia ci aspettiamo raffiche di vento spesso comprese tra i 30 e 60 km/h, mentre tra messinese e palermitano si potranno superare, localmente, anche i 110 km/h. Venti di tempesta dunque per i versanti settentrionali dei monti dal palermitano fino al messinese. Situazione simile anche in Calabria, dall’Aspromonte alla Sila con raffiche attorno ai 90 km/h.

Venti più deboli, ma comunque sostenuti, solo sulle aree costiere del palermitano.

