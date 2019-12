Avviso di fenomeni intensi dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

L’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso per fenomeni intensi. Una perturbazione di origine nord-africana apporterà infatti maltempo fra le prossime ore e domani sulle aree tirreniche. Previste precipitazioni anche di forte intensità su Sardegna, Campania e Calabria.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00 UTC DEL 18/12/2019

PERSISTONO:

– PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRORIENTALE, PER LE PROSSIME 12/18 ORE;

– VENTI FORTI SUDORIENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU SICILIA ED AREA APPENNINICA DELLA CALABRIA CENTROMERIDIONALE PER LE PROSSIME 24/30 ORE; MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTESE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA CALABRIA IONICA, IN ESTENSIONE DAL

POMERIGGIO ANCHE ALLA CAMPANIA.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook