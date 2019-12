Caldo record in Australia: temperature altissime e incendi

Ci troviamo nel cuore dell’estate in Australia ma fanno notizia le temperature altissime che si stanno registrando in questi giorni in gran parte dello stato.

Secondo le rilevazioni del Bureau of Meteorology, agenzia del governo australiano, la temperatura media nazionale è stata di 40,9 gradi centigradi, superando così il precedente record di 40,3 stabilito il 7 gennaio 2013. Un dato che testimonia l’eccezionalità di questa stagione estiva.

Confermando la natura senza precedenti dell’attuale stagione l’ufficio di presidenza ha anche riscontrato che il 95% dell’Australia ha sperimentato condizioni meteorologiche a rischio di incendio che erano ben al di sopra della media: temperature sopra la media, forti venti, grave siccità e la primavera più secca mai registrata inoltre rendono il terreno soggetto a incendi e roghi, come quelli, devastanti, verificatisi nel corso della primavera australiana.

BBC News scrive che nella costa orientale del paese sono attualmente attivi circa un centinaio di incendi. Secondo il Sydney Morning Herald, nei prossimi giorni i forti venti potrebbero estendere gli incendi anche alla regione di Sydney.

A cura di Francesco Ladisa

