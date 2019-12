Scossa di terremoto avvertita sulle Isole Azzorre

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 sulla scala Richter si è verificata alle 10:51 (ore italiane) nell’Oceano Atlantico nell’area delle Isole Azzorre.

Il sisma è stato avvertito in gran parte delle isole, in particolare su Faial, prossima all’epicentro. L’intensità del terremoto non è stata tale comunque da apportare danni a cose o persone.

La scossa sismica si è verificata, secondo le rilevazioni del centro euro-mediterraneo, a una profondità di circa 15 km.

A cura di Francesco Ladisa

