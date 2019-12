Albania: intensa scossa di terremoto nel pomeriggio, paura a Durazzo e Tirana

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi 19 dicembre 2019, precisamente alle 17.03, sull’Albania occidentale dove poco meno di un mese fa ben 50 persone hanno perso la vita.

Questa nuova scossa di terremoto ha raggiunto la magnitudo 4.7 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a 10 km di profondità. Epicentro tra Durazzo e Thumane, nei pressi di diversi edifici nella frazione di Vadardhe.

La scossa è stata nettamente avvertita tra Durazzo e Tirana, dove migliaia di persone si sono precipitate per strade.

Al momento non risultano danni a cose o persone, ma non sono esclusi lievi danni a seguito della scossa.

Il sisma è stato avvertito in tutta l’Albania e leggermente anche in Puglia, specie tra brindisino e leccese da dove sono giunte alcune segnalazioni.



A cura di Raffaele Laricchia

