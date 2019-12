Allerta rossa in Liguria domani: previsti nubifragi, molte scuole chiuse

Venerdì di apprensione per una nuova forte ondata di maltempo di origine atlantica attesa sulle regioni centro-settentrionali.

Come vi abbiamo descritto in questo articolo la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo: il livello di allarme più alto riguarda la Liguria, dove è prevista un’allerta rossa.

Nello specifico, Protezione civile e Arpal hanno diramato l’allerta rossa dalla mattina fino alla serata di Venerdì 20 Dicembre su tutto il territorio regionale.

Questi i dettagli dell’allerta sul territorio regionale (vedere cartina):

PONENTE DELLA REGIONE (ZONA A): GIALLA DALLE 6 ALLE 8 DI DOMANI , VENERDÌ 20 DICEMBRE (solo bacini piccoli e medi); POI ROSSA DALLE 8 ALLE 21 E ARANCIONE DALLE 21 ALLE 24 (tutti i bacini).

VENERDÌ 20 DICEMBRE (solo bacini piccoli e medi); (tutti i bacini). CENTRO PONENTE (ZONE B D): GIALLA DALLE 21 DI OGGI , GIOVEDÌ 19 DICEMBRE ALLE 8 DI DOMANI , VENERDÌ 20 DICEMBRE; POI ROSSA DALLE 8 ALLE 21 E ARANCIONE DALLE 21 ALLE 24 (tutti i bacini). CENTRO LEVANTE (ZONE C E): GIALLA DALLE 21 DI OGGI , GIOVEDÌ 19 DICEMBRE ALLE 12 DI DOMANI , VENERDÌ 20 DICEMBRE (bacini piccoli e medi). POI ROSSA DALLE 12 ALLE 24 (tutti i bacini).

In seguito all’allerta meteo, numerosi comuni hanno emesso ordinanza di chiusura delle scuole. Ecco le principali località dove le attività scolastiche saranno sospese nella giornata di Venerdì 20 Dicembre.

Elenco comuni con scuole chiuse

Provincia di Genova: Genova (inclusa l’Università degli studi)

Golfo Paradiso e Tigullio: Chiavari, Santa Margherita, Rapallo. A Carasco il sindaco ha deciso di tenere aperti gli istituti fino alle 11.30. A Cogorno è in corso di valutazione l’ipotesi di sospendere le lezioni ma tenere ugualmente aperte le scuole per accogliere e tenere i bambini di quei genitori che saranno costretti ad andare al lavoro.

Provincia di Spezia: sospensione delle lezioni per le istituzioni scolastiche superiori della Provincia della Spezia. Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel Comune della Spezia, sia pubbliche che private, estesa anche al personale docente e non docente e compresa ogni attività svolta da servizi educativi e ricreativi sia pubblici che privati.

Provincia di Savona: Savona, Vado, Valbormida

L’allerta meteo è stata emanata per piogge abbondanti e a carattere di persistenza (anche temporali auto-rigeneranti) che verranno alimentate dalle umide e instabili correnti meridionali, oltre che per mareggiate violente sulla costa.

In via precauzionale sarà disposta la chiusura dell’A6 nel tratto dove si è verificato il crollo del viadotto, tra Savona e Altare. Il provvedimento scatterà domattina e dovrebbe terminare alle 21 (salvo si decida di prolungarlo in caso di attivazione dei sensori di movimento della frana).

A cura di Francesco Ladisa

