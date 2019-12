Forti temporali in Campania: fulmini colpiscono una casa e un treno

Forti piogge e temporali stanno interessando da ore la Campania per effetto del vortice ciclonico in azione sulla penisola, in particolar modo sulle regioni centro-meridionali.

Il maltempo sta creando parecchi disagi, non solo per gli allagamenti dovuti alla pioggia ma anche per i numerosi fulmini che stanno cadendo, soprattutto sull’area centrale della regione.

Un fulmine ha colpito un treno della metropolitana Linea 1 alla fermata Frullone, nella periferia Nord di Napoli, quasi al capolinea. Il convoglio procedeva in direzione di piazza Garibaldi. Da fonti dell’Amn, la società gestore del servizio della metropolitana di Napoli, il fulmine ha colpito la parte inferiore del pantografo (cioè dell’antenna che collega il convoglio alla rete elettrica). Il convoglio per sicurezza è stato fatto rientrare senza alcun problema ai passeggeri e al personale viaggiante e dopo 10-15 minuti è ripartito regolarmente.

Sempre a causa della caduta di un fulmine, si è innescato un incendio in un’abitazione a Cesa, nel casertano. Stando alla prima ricostruzione dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, a scatenare l’incendio è stato un fulmine che ha colpito l’abitazione provocando un corto circuito. Le fiamme si sono scatenate a ridosso di una fabbrica di stampelle. Presenti anche delle ambulanze ma non è noto al momento se vi siano conseguenze a persone.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook