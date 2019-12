Avviso dell’Aeronautica Militare: forte maltempo nelle prossime ore e domani

La perturbazione atlantica in atto sull’Italia continuerà ad apportare forte maltempo nelle prossime ore e si estenderà anche al centro-sud entro domani.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per piogge, temporali e venti forti. Ecco le aree interessate.

PERSISTONO PER LE PROSSIME 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SU LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, AREE MONTUOSE DI LOMBARDIA E VENETO ED EMILIA-ROMAGNA.

I FENOMENI RISULTERANNO A CARATTERE NEVOSO A PARTIRE DAI 1400 METRI.

SI PREVEDONO:

– DAL POMERIGGIO DI OGGI, VENERDI’ 20 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SULL’ALTA TOSCANA;

– DAL POMERIGGIO DI OGGI, VENERDI’ 20 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE, VENTI FORTI MERIDIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU LIGURIA, BASSO PIEMONTE, APPENNINO EMILIANO, TOSCANA;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

– DALLA SERATA DI OGGI, VENERDI’ 20 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 15 ORE, VENTI FORTI MERIDIONALI SU COSTE ADRIATICHE SETTENTRIONALI;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

– DALLA SERATA DI OGGI, VENERDI’ 20 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, VENTI FORTI MERIDIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU SARDEGNA, LAZIO, UMBRIA, RESTANTE SETTORE APPENNINICO CENTRALE, CAMPANIA, MOLISE, BASILICATA E PUGLIA;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

– DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, SABATO 21 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SU FRIULI-VENEZIA GIULIA ORIENTALE, TOSCANA, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, ZONE INTERNE DI LAZIO E CAMPANIA, BASILICATA TIRRENICA.

A cura di Francesco Ladisa

