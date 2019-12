Nubifragi in atto fra Liguria e Costa Azzurra: esondazioni e frane

Sta diventando critica la situazione in Liguria, colpita come previsto dalla parte più intensa di questa nuova perturbazione atlantica.

E’ l’area occidentale della regione al momento la più colpita: piogge a carattere di nubifragio stanno interessando dalla notte l’imperiese con il conseguente aumento del livello dei fiumi. Apprensione in Valle Armea a Sanremo, in località Ponte, dove il torrente Armea ha superato il livello di guardia rosso esondando sulla strada. Nel comune di Ceriana situazione difficile per frane e allagamenti: qui dalla mezzanotte sono caduti quasi 300 millimetri di pioggia.

Il fronte di precipitazioni che sta interessando la Liguria – come si vede dall’immagine satellitare – sta colpendo anche la Costa Azzurra, causando anche qui molto disagi. Una frana (immagine in alto) si è verificata a Saint Agnes, alle spalle di Mentone, ad una manciata di chilometri da Ventimiglia. Un’auto è stata gravemente danneggiata ma non ci sarebbero feriti.

Vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti.

A cura di Francesco Ladisa

