Previsioni meteo: estremi venti di tempesta prima di Natale, poi alta pressione?

L’Italia si appresta a vivere diversi giorni altamente perturbati a causa del transito di una serie di perturbazioni atlantiche, piuttosto estese e anche violente. La prima della serie è già in transito e sta causando non pochi disagi in Liguria a causa delle piogge torrenziali. Le altre scorreranno tra sabato e lunedì e saranno portatrici, oltre che di pioggia, anche di venti eccezionali.

In particolar modo spicca la perturbazione di domenica 22 dicembre, la quale si preannuncia molto incisiva per la nostra penisola: si tratta di una perturbazione legata ad una depressione sul centro Europa, che scivolerà rapidamente verso i Balcani scatenando venti di tempesta nel Mediterraneo.

A da vita ai venti intensi sarà la differenza di pressione tra i Balcani (dove si dirigerà la perturbazione) e la penisola iberica (dove si rinforzerà l’alta pressione delle Azzorre).

In arrivo venti di tempesta domenica!

Già domani, sabato 21 dicembre, i venti saranno intensi sull’arco alpino e lungo l’Appennino, addirittura con raffiche superiori ai 100 km/h. Il grosso del maltempo è atteso invece domenica: le piogge attraverseranno dapprima il nord (nella notte) e a seguire il centro-sud (tra mattina e pomeriggio). Tuttavia il pericolo principale è rappresentato dai venti intensi che si svilupperanno su quasi tutta Italia, specie al centro-sud: i venti di ponente e maestrale soffieranno diffusamente oltre i 40-60 km/h, mentre le raffiche raggiungeranno i 110-120 km/h tra Valle d’Aosta e Piemonte (lungo i rilievi e i crinali) e i 100-110 km/h sulla fascia appenninica tra Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Venti fino a 90-100 km/h su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, Marche e Toscana.

Lunedì 23 il tempo andrà gradualmente migliorando, ma avremo ancora venti intensi di maestrale su tutto il sud, ancora con raffiche superiori ai 100 km/h.

Da martedì momentanea alta pressione!

Proprio a ridosso di Natale l’alta pressione delle Azzorre tenderà ad inglobare l’Italia favorendo un miglioramento generale del tempo. In particolare mercoledì 24, giorno della Vigilia, il tempo risulterà stabile ovunque e i venti di maestrale tenderanno finalmente ad indebolirsi su tutto il sud. Il clima sarà gradevole di giorno e freddo di notte.

Molto probabile la presenza dell’alta pressione anche il giorno di Natale, mercoledì 25. Da segnalare solo un possibile calo delle temperature anche nelle massime, su tutta Italia, grazie all’ingresso di correnti più fredde dall’est Europa.

Ancora incerto il prosieguo di dicembre: da non escludere l’arrivo di una forte ondata di freddo e neve a quote basse nel periodo a ridosso di Capodanno! Su questo ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook