Friuli Venezia Giulia: uomo muore travolto da torrente in piena

Tragedia in Friuli dove un uomo è morto travolto da un torrente in piena. E’ accaduto in provincia di Pordenone, tra Zoppola e Cordenons.

L’uomo ha ignorato il divieto di accesso ad una strada, che era stata chiusa per il maltempo, ed ha deciso di proseguire e di guadare il torrente. Quando ha capito di essere rimasto intrappolato ha chiesto aiuto ai soccorritori telefonando alla centrale operativa unica.

I Vigili del fuoco che sono arrivati tempestivamente sul posto hanno provato a salvarlo, ma la furia delle acque ha trascinato via l’auto, impedendo ai soccorritori di raggiungerlo. Sono ora in corso le operazioni di recupero del veicolo, con all’interno il conducente – che nella telefonata al 112 aveva riferito di essere da solo – condotte dalle squadre Speleo alpino fluviali dei pompieri e dai sommozzatori giunti da Trieste.



A cura di Francesco Ladisa

