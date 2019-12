Allerta meteo: domenica da lupi, venti di tempesta oltre 110 km/h e mareggiate estreme

L’ennesima perturbazione atlantica di questo mese di dicembre sta attraversando l’Italia portando con se piogge estese e purtroppo anche venti tempestosi di ponente e libeccio in grado di creare parecchi disagi e danni. Purtroppo arriva anche la notizia di una vittima nel napoletano.

Oggi, 22 dicembre 2019, è in atto il Solstizio d’inverno ma come potete ben riscontrare l’esordio è tutt’altro che invernale! La perturbazione difatti è di chiaro stampo autunnale e se notiamo le temperature, potremmo parlare di una giornata di inizio autunno! Questa mattina i termometri registrano valori tra i 10 e i 18°C, decisamente poco consoni per il 22 dicembre!

L’aria fredda è ancora lontana, ma il cambiamento sembra ormai alle porte: dopo Natale le correnti atlantiche saranno inibite e potranno scorrere refoli freddi dall’est Europa con maggior insistenza, con l’obiettivo principale di riportare la colonnina di mercurio sotto le medie del periodo.

Forte maltempo oggi, attenzione a venti e mareggiate!

La perturbazione sta scatenando fortissimi venti occidentali su tutto il centro-sud e l’arco alpino: le raffiche stanno sfiorando i 90-100 km/h, ma il peggio è atteso tra pomeriggio e sera quando localmente si potranno raggiungere i 120 km/h.

In particolare i venti più forti potranno interessare Sardegna, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Toscana, Umbria e Marche. Prestare massima attenzione alle condizioni meteo avverse, non sostare a piedi o in auto nei parchi o nei pressi di alberi, pali della luce, luminarie.

Pericolo anche sulle coste del sud e precisamente sulle coste tirreniche della Sicilia, della Calabria, della Campania, del Lazio, della Basilicata, della Toscana e sulla Sardegna occidentale: i forti venti stanno dando vita a mareggiate estreme con onde alte fino a 8 metri. Raccomandiamo di prestare la massima attenzione! Le mareggiate si protrarranno sino a domani.

A cura di Raffaele Laricchia

