Enorme frana in Lombardia, a Forcola: non si possono escludere vittime

Maltempo e criticità anche in Lombardia nelle ultime ore, dove sono soprattutto le zone alpine e prealpine a fare i conti con frane e allagamenti.

Una frana di grosse dimensioni si è verificata nella tarda serata di ieri, attorno alle 22.30, nel territorio di Forcola, in località Sirta. Ci troviamo nella provincia di Sondrio, in Valtellina.

Ben cinquemila metri cubi di materiale sono caduti lungo la strada provinciale sottostante e la carreggiata è stata invasa per circa 80 metri lineari. Al momento non si può ancora escludere che alcuni mezzi siano stati colpiti dalla grossa frana e che ci siano quindi conseguenze gravi a persone.

«Siamo riusciti a rintracciare quasi tutti gli automobilisti transitati in quei minuti lungo la provinciale in direzione di Morbegno, immortalati dalle telecamere poste all’inizio del paese – spiega il sindaco di Forcola, Tiziano Bertolini, da ieri sera sul luogo dell’emergenza – ad eccezione del conducente di un furgone che non conosciamo e che non possiamo quindi escludere al momento, sia rimasto sotto la frana, così come eventuali auto transitate in direzione di Sondrio, che non sono state filmate. Speriamo che non ci siano vittime».

Oltre alle operazioni di ricerca, in corso anche il sopralluogo da parte dei geologi per verificare la tenuta del versante montano, pare sussistano ancora situazioni di pericolo.

A cura di Francesco Ladisa

