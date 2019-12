Liguria: grossa frana piomba sulla via Aurelia all’imbocco di una galleria

La Liguria continua ad essere martoriata da frane e smottamenti: le forti piogge a carattere di nubifragio che hanno colpito soprattutto l’area centro-occidentale nella giornata di Sabato hanno ulteriormente peggiorato le condizioni di molti terreni e versanti.

Una frana di grosse dimensioni si è verificata a ridosso della via Aurelia a Zoagli, esattamente all’imbocco della galleria delle Grazie. Il collegamento stradale è interrotto nei due sensi di marcia. Terra e massi hanno invaso la carreggiata pericolosamente.

La frana è avvenuta poco prima delle 6. Un’automobilista di 45 anni, che stava percorrendo il tunnel un attimo prima del distacco, non ha avuto il tempo di frenare è si è scontrata con la terra franata. La donna è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso, in condizioni comunque non gravi.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, i carabinieri, la Croce bianca rapallese e la polizia locale di Chiavari e Zoagli. Sembra che la frana non si sia ancora stabilizzata, e che altre porzioni di terra e detriti possano ancora scivolare a valle.



A cura di Francesco Ladisa

