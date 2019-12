Maltempo in Liguria: frana colpisce una casa tra Coreglia e Rapallo, crolla parte dell’edificio

La nuova intensa perturbazione che sta colpendo l’Italia sta causando danni e disagi in lungo e in largo e purtroppo anche vittime. Le piogge intense di ieri in Liguria, con accumuli localmente superiori ai 200 mm, hanno ulteriormente destabilizzato terreni e colline ormai sature e deboli.

Una notizia dell’ultima ora ci informa di una nuova frana avvenuta tra Coreglia Ligure e Rapallo, nel genovese: il fenomeno franoso sta avvenendo proprio a ridosso di alcune case. Una parte di un edificio è crollato oggi pomeriggio, scatenando paura nell’area circostante. Evacuati gli abitanti della zona. Eloquenti le immagini:

⚠️⚠️ Impressionanti immagini di pochi istanti fa: crollata parte di un'abitazione fra Coreglia Ligure e Rapallo ⚠️⚠️ Pubblicato da LIMET su Domenica 22 dicembre 2019

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net ! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook