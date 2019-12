Piogge intense e fusione della neve in Appennino, tracima la diga di Ridracoli

Le forti piogge in atto da ieri al nord-est, unite all’aumento delle temperature, stanno creando numerosi disagi, allagamenti ed un ingrossamento dei fiumi in Emilia Romagna. L’arrivo dei miti venti meridionali ha permesso un netto aumento delle temperature anche in montagna, dove praticamente piove fin sulle vette dell’Appennino settentrionale. Solo sulle Alpi resistono le nevicate oltre i 1200 metri di quota.

La pioggia, unita all’aumento termico, sta causando la fusione della neve sull’Appennino emiliano-romagnolo: gli effetti sono lampanti e si riscontrano nei corsi d’acqua tutti in netto ingrossamento. La diga di Ridracoli, in Romagna, sta nuovamente tracimando a distanza di qualche mese. Le paratie sono state aperte e l’acqua in eccesso sta rapidamente fluendo verso il bacino sottostante che la riporta nel fiume Bidente. L’effetto è davvero incredibile come potete osservare dal video : si è generata una vera e propria cascata alta ben 103 metri!

Stupenda! La tracimazione della Diga di Ridracoli in questo momento Pubblicato da Emilia Romagna Meteo su Domenica 22 dicembre 2019

A cura di Raffaele Laricchia

