Sardegna: potenti mareggiate in atto, nave mercantile si schianta sulla scogliera

Una mareggiata imponente sta colpendo le coste della Sardegna occidentale, direttamente esposte ai fortissimi venti di ponente anche superiori ai 100 km/h. Le onde del mare hanno superato i 7-8 metri e hanno messo in grave difficoltà, in nottata, una nave mercantile.

La grossa nave si è schiantata sulla scogliera di Sant’Antioco, nella Sardegna sud-occidentale: l’imbarcazione era partita da Cagliari dove aveva sbarcato un carico di caffè ed era ripartita verso la Spagna. Il cargo è però finito in balia della potente mareggiata e si è così incagliata nella scogliera.

La capitaneria di porto e la protezione civile hanno messo in salvo ben 12 membri dell’equipaggio grazie all’uso di due mezzi navali e un elicottero.

A cura di Raffaele Laricchia

