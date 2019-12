Valanga in Valtellina: si cerca uno sciatore che potrebbe essere stato travolto

Una valanga, complice il maltempo associato al rialzo termico delle ultime ore, si è staccata in località Tresenda, nel Comune valtellinese di Livigno, in provincia di Sondrio.

Secondo alcuni testimoni uno sciatore era in zona al momento della valanga e potrebbe essere stato travolto. Sono in corso ricerche da parte del soccorso alpino della VII delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con l’ausilio dei Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto (in provincia di Sondrio) e i volontari di Livigno.

L’area interessata dalle ricerche non è quella delle piste da sci, la quale è costantemente monitorata e ritenuta quindi sicura. Il territorio è sorvolato anche da un elicottero di Areu.

A cura di Francesco Ladisa

