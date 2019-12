Venti fortissimi in Campania: uomo ucciso travolto da un albero a Napoli

La perturbazione in atto in queste ore sull’Italia sta determinando, come ampiamente previsto, venti estremamente intensi sulle regioni centro-meridionali.

Raffiche di libeccio fino a 90-100 km/h stanno causando numerosi danni in Campania. A Napoli si è consumata una tragedia: il vento forte ha abbattuto un albero di grosse dimensioni, che ha travolto e ucciso un uomo di 62 anni.

E’ accaduto nella periferia occidentale della città, in via Nuova Agnano, attorno alle 7 del mattino. La vittima è Mohamed Boulhaziz, un commerciante di nazionalità marocchina e viveva da anni a Maddaloni, in provincia di Caserta. L’uomo è stato soccorso dal 118 ma in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

A cura di Francesco Ladisa

