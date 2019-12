Auguri di Buon Natale 2019: frasi | aforismi | citazioni

Siamo ormai a ridosso del Natale ed è tempo di auguri. Milioni di messaggi verranno scambiati nei prossimi giorni ma non è sempre facile trovare le parole giuste per i nostri auguri.

Vogliamo quindi darvi una mano regalandovi una serie di frasi, pensieri e aforismi per gli auguri di Natale. Magari da abbinare ad una bella immagine o gif animata per un messaggio su Facebook o Whatsapp.

FRASI DI AUGURI DI BUON NATALE

Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buon Natale!

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti.

Che la notte di Natale brilli per voi di luce, di grazia e di amore. Buon Natale.

Natale, il momento più magico e speciale per rinnovare il nostro affetto a chi vogliamo veramente bene. Auguri di cuore.

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa farti è che sia Natale ogni giorno!

L’amicizia è un regalo che va custodito per tutta la vita e tu sei il regalo migliore che potessi ricevere! Buon Natale!

Buon Natale… incanto, meraviglia e stupore ti accompagnino per sempre… che tu possa avere un cuore pieno d’amore, occhi raggianti per sognare ed ali per volare! Auguriiiiii

Tanti auguri di Natale… che sia un Natale speciale e che faccia sognare. Ti auguro tante cose belle e brillanti più delle stelle. Tanti auguri di Natale!

A Natale regala tutto il tuo amore, il tuo meraviglioso sorriso… sarà il più bel dono del mondo. Tanti auguri!

Il sole riscalda il nostro cuore, le stelle illuminano il nostro cammino, la luce di Natale riflette nella nostra anima. Basta poco per dare gioia. Un sorriso, una carezza, un piccolo dono. Vivi ogni giorno della tua vita donando gioia e amore, vivi come fosse sempre Natale. Auguri!

Guarda il sorriso di un bambino e tenta di percepirne l’emozione. La senti quella gioia che ti riscalda il cuore? Bene, quello è il Natale! Auguri!

Che il profumo dell’abete e la magia del Presepe vi portino felicità e tante ore liete. Auguri di Buon Natale!

Averti accanto è il regalo di Natale più bello e prezioso che la vita mi potesse fare. Tanti auguri tesoro!

Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio di buon Natale.

Aforismi sul Natale

Ho sempre pensato al Natale come a un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi”- (Charles Dickens)

“Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta nel proprio cuore.” – (Freya Stark)

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. … E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.

(Madre Teresa di Calcutta)

“Nonostante il consumismo esasperato, l’opportunismo, la falsità e l’ipocrisia da parte di molti, il Natale è ancora un momento magico ed intenso che ci aiuta a riflettere sulle conclusioni troppo affrettate e su certi insulti, litigi e sconfitte che potrebbero essere evitati.” (Jean-Paul Malfatti)

Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso.

(Norman Brooks)

Quando il Dio-Bambino, che nelle sue Manine teneva il Mondo intero, le protese compassionevole alla Madre, terra e cielo si fermarono in somma venerazione. Quando colui che era venuto a scaldare con il suo amore tutte le creature assiderate dal freddo della morte si scaldava al fiato del bue e dell’asino legati nella stalla, anche gli alberi vegliavano.

(Pavel Aleksandrovi? Florenskij)

Una buona coscienza è un Natale perpetuo.

(Benjamin Franklin)

“Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno.”



Se fossi un filosofo, dovrei scrivere una filosofia dei giocattoli, per dimostrare che nella vita non bisogna prendere nient’altro sul serio e che il giorno di Natale in compagnia dei bambini è una delle pochissime occasioni in cui gli uomini diventano completamente vivi!

(Robert Lynd)

S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento!

(Gianni Rodari)

Il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia

(Byrn Rogers)

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno.

(Charles Dickens)

Fino a quando non renderemo il Natale un’occasione per condividere i nostri buoni sentimenti, tutta la neve dell’Alaska non basterà ad imbiancarlo!

(Bing Crosby)

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello!

(Norman Vincent Peale)



