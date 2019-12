Caldo senza precedenti in Australia: raggiunti i 50°C, si scioglie anche l’asfalto

Un’ondata di caldo senza precedenti sta colpendo l’Australia, che già veniva da una primavera calda, secca e ricca di incendi. La situazione è a dir poco catastrofica non solo per il caldo ma anche per gli incendi che stanno devastando il Nuovo Galles del Sud: sono almeno 100 i roghi che proliferano e si espandono senza sosta.

Il dato più eclatante è la temperatura media dell’intero Paese, la quale si è aggirata, nei giorni scorsi, attorno ai 41.9°C. Localmente sono stati raggiunti anche i 50°C come mai era successo prima d’ora. Nella città di Port Augusta il caldo è stato talmente intenso da liquefare anche l’asfalto sulle arterie stradari di McConnal Road, Alma Street, Forster Street e Cobbin Street. Ricordiamo che l’asfalto assorbe la radiazione solare intensa che unita alla temperatura dell’aria portano la temperatura stradale a valori molto alti tali da permetterne un parziale scioglimento.

Strage di animali per il caldo

Purtroppo sono migliaia gli animali che cadono a terra stremati a causa delle temperature altissime. In particolare si segnala una vera e propria strage di uccelli, pipistrelli e pesci.

La situazione fortunatamente sta pian piano tornando alla normalità nelle ultime ore: l’ondata di caldo estremo è giunta al termine.

A cura di Raffaele Laricchia

