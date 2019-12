Mareggiate estreme in Calabria: crolla il molo di Pizzo Calabro

Una mareggiata estrema sta colpendo da ieri le coste tirreniche della Calabria, specie tra vibonese e reggino dove le raffiche di maestrale e ponente impattano con gran violenza. Le previsioni purtroppo si sono rivelate corrette e le onde marine, a tratti superiori ai 6-7 metri, hanno creato disagi non solo in mare aperto ai naviganti ma anche sulle coste.

Una notizia dell’ultim’ora ci informa del crollo del modo di Pizzo Calabro, piccolo centro abitato in provincia di Vibo Valentia. Il tratto conclusivo del molo è letteralmente crollato sotto le altissime e forti onde che già da ieri hanno fatto temere il peggio. Il colpo di grazia è arrivato nella notte quanto tutta la parte finale della struttura è collassata. Per gli abitanti del luogo era noto come “Pizz’a pundi”.

Massima attenzione alle mareggiate sino a stasera: il rischio di onde altissime anche più di 7 metri è ancora alto su Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale.

A cura di Raffaele Laricchia

