Previsioni meteo: Natale e Santo Stefano sotto l’anticiclone, poi sfuriata FREDDA?

L’alta pressione delle Azzorre ha riconquistato il bacino del Mediterraneo bloccando definitivamente le correnti atlantiche che per settimane hanno colpito l’Italia da nord a sud. La campana anticiclonica sta regalando bel tempo ovunque, seppur persiste qualche modesta raffica di maestrale sul Meridione, segno dell’allontanamento dell’ultima perturbazione.

Nel corso della settimana, eccezion fatta per il week-end, avremo tempo spesso stabile e soleggiato con clima fresco di giorno e molto freddo nelle ore notturne. Il cuore delle festività natalizie è dunque salvo!

Natale e Santo Stefano col bel tempo

Tra 25 e 26 dicembre l’alta pressione si estenderà su tutta Italia tanto da portare bel tempo pressocchè ovunque. Le uniche note instabili potremmo trovarle sull’arco alpino e soprattutto sui settori di confine: qui avremo nevicate abbondanti che daranno quel tocco natalizio in più destinato a mancare su quasi tutto lo Stivale.

Le temperature massime in entrambe le giornate non andranno oltre i 13-15°C, mentre di notte scenderanno rapidamente specie su pianure e vallate.

Irruzione fredda nel week-end!

Aumentano sensibilmente le possibilità di una forte ondata di freddo nel week-end, precisamente tra 28 e 29 dicembre. L’ultima ondata di maltempo dell’anno sarà piuttosto fredda e porterà anche le prime nevicate a bassa quota sulle regioni del centro-sud. Nulla di eclatante, sia chiaro, ma il freddo si farà certamente sentire grazie ai venti forti e i fiocchi di neve a quote di bassa collina su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Maltempo e neve in collina o bassa montagna anche su Calabria e Sicilia. Ne approfitterà l’Appennino meridionale per accumulare qualche centimetro di neve dopo un mese di dicembre da dimenticare!

Andrà meglio al nord, in Toscana, nel Lazio e in Sardegna dove splenderà il Sole, in un contesto tuttavia piuttosto freddo!

Ci teniamo a precisare, tuttavia, che la previsione per il week-end potrebbe subire cambiamenti a causa della distanza temporale ancora elevata. Pertanto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti sempre qui su www.inmeteo.net!

A cura di Raffaele Laricchia

