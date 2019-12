Foehn su Torino, è la notte di Natale più calda di sempre con 18°C

Un vero e proprio soffio caldo ha interessato il nord-ovest tra ieri sera e le prime ore della notte di Natale, specie tra le 01.00 e le 02.00. Si è trattato del vento di foehn tipico dell’Italia settentrionale e del versante italiano dell’arco alpino.

L’impatto di una massa d’aria fresca a nord dell’arco alpino ha generato la discesa di venti più secchi e caldi sulla pianura Padana, capaci di far impennare in breve tempo le temperature in molte città.

Ed ecco che la mezzanotte di Natale è improvvisamente diventata la più calda di sempre su Torino: i termometri alle 02.00 registravano fino a 18°C come fosse una tipica giornata primaverile a mezzogiorno. Si tratta della notte di Natale più calda da quando esistono le rilevazioni nel torinese (oltre due secoli e mezzo).

L’effetto del foehn è durato circa 4 ore, dalle 22.00 della Vigilia alle 02.00 di oggi dopodichè con l’indebolimento del vento sono calate anche le temperature fino a 3-5°C. Nei fondovalle torinesi le raffiche di foehn hanno raggiunto anche i 110 km/h. Ora splende il Sole ovunque grazie all’anticiclone delle Azzorre.

A cura di Raffaele Laricchia

