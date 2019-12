Strani oggetti luminosi nei cieli del nord Italia, tante segnalazioni: cosa sono?

Un avvistamento decisamente insolito è avvenuto la sera della Vigilia di Natale nei cieli del nord Italia, in particolar modo sulla fascia tra Liguria, basso Piemonte, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna. Il fenomeno è avvenuto attorno alle 19.00/19.30 è ha inevitabilmente scatenato stupore e anche un po’ di apprensione tra la popolazione.

Secondo le segnalazioni e le immagini scattate e diffuse sui social, si è trattato di una sequenza di oggetti luminosi, simili a delle stelle, muoversi in fila nel cielo.

Tra le prime ipotesi non poteva mancare l’arrivo degli alieni, ma a quanto pare il responsabile è da ricercare nell’azienda aerospaziale americana SpaceX, appartenente al miliardario Elon Musk. L’azienda aveva lanciato, lo scorso 11 novembre, una serie di satelliti artificiali (circa 50) in orbita bassa attorno alla Terra. I satelliti sono stati avvistati ieri sera dalla Spagna al nord Italia, per poi sparire a vista dopo che questi sono entrati nell’ombra proiettata dalla Terra.

I satelliti fanno parte del progetto Starlink, il quale punta ad avvolgere la Terra con oltre 1200 satelliti nel breve termine fino ad un massimo di 12000 satelliti in futuro, al fine di migliorare la copertura internet.

A cura di Raffaele Laricchia

