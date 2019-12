Eclissi anulare di Sole sull’oceano Indiano, le immagini mozzafiato

Tutta la fascia equatoriale e tropicale bagnata dall’oceano Indiano è stata interessata quest’oggi dal fenomeno stupefacente dell’eclissi anulare di Sole. Mentre da noi era notte fonda, ovvero le 03.39 di oggi 26 dicembre, sull’oceano Indiano andava uno dei fenomeni astronomici più belli ed emozionanti.

L’eclissi solare ha interessato una vasta area che va dal sud-est asiatico sino al Golfo Persico e la penisola arabica, regalando uno spettacolo mozzafiato a milioni di persone. L’ombra della Luna ha oscurato leggermente il cielo, mentre il disco solare alle sue spalle era ancora ben visibile. L’ombra esercitata dalla Luna è stata visibile anche dallo spazio, come evidente dall’immagine satellitare nella fotogallery:

Cos’è l’eclissi anulare di Sole?

L’eclissi anulare avviene nel momento in cui la Luna si interpone tra il Sole e la Terra, non riuscendo tuttavia a coprire perfettamente il disco solare (come invece avviene nell’eclissi totale di Sole). Questa situazione è possibile quando la Luna è leggermente più lontana della sua distanza media dalla Terra e appare, in prospettiva, più piccola del solito. Così la Luna copre solo una parte del Sole, dando vita al tipico “anello di fuoco”.

A cura di Raffaele Laricchia

