Meteo: anticiclone disteso sull’Italia, Santo Stefano gradevole

Dopo aver regalato un Natale mite, l’alta pressione delle Azzorre ha deciso di far lo stesso con Santo Stefano: il tempo questa mattina si presenta stabile su tutta Italia ad eccezione di qualche isolato addensamento al sud. Difatti il cuore dell’anticiclone è situato tra Mediterraneo occidentale e mar Tirreno, mentre il lato adriatico e il sud risentono in minima parte di aria leggermente più fresca proveniente dai Balcani, in grado di dar vita a leggerissima instabilità.

Previsioni meteo per oggi 26 dicembre 2019

La giornata di Santo Stefano sarà stabile pressocchè ovunque grazie all’anticiclone. I cieli saranno sereni pressocchè ovunque ad eccezione di isolati addensamenti sull’Appennino tra Molise e Abruzzo, sulle Alpi occidentali e in Sicilia e Puglia. Non ci saranno fenomeni annessi.

Clima gradevole nelle ore centrali, con massime fino a 15-17°C. Farà più freddo in serata grazie ai cieli sereni.

A cura di Raffaele Laricchia

