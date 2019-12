Aereo con 98 persone a bordo precipita in Kazakistan

Tragedia aerea nei cieli del Kazakistan. Un aereo della compagnia Bek Air con 98 persone a bordo, compresi cinque membri dell’equipaggio, è precipitato nei pressi della località di Almaty, una delle città più importanti del paese.

Secondo gli ultimi aggiornamenti il bilancio è di almeno 12 vittime, mentre 53 sono le persone ferite tra i quali 9 bambini, e 10 adulti in gravi condizioni, come dichiarato dal ministro della Salute del Paese dell’Asia centrale.

“Un errore del pilota o un guasto meccanico” sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno lavorando per chiarire le cause dello schianto, rende noto il vice premier kazako, Roman Sklyar. Secondo il capo del dipartimento Emergenze della città, Yerlan Alibekov, il velivolo diretto a Nur-Sultan (ex Astana), un Fokker 100, è precipitato poco dopo il decollo dallo scalo, colpendo un edificio residenziale non abitato.

A cura di Francesco Ladisa

