Allerta Meteo Puglia e Basilicata: ondata di freddo in arrivo, anche nevicate e venti forti

Una perturbazione di origine artica, proveniente dalla Scandinavia, ha da poco valicato i Balcani e si sta gettando nel mar Adriatico pronto ad invadere la nostra penisola. La massa d’aria relativamente fredda coinvolgerà in pieno il Meridione nel corso del week-end, apportando venti forti, clima rigido e anche le prime nevicate a bassa quota.

Puglia e Basilicata saranno tra le regioni maggiormente colpite dal maltempo, tanto che la Protezione Civile ha emesso l’allerta meteo gialla per vento e neve. Ma vediamo ora cosa ci aspetterà nel dettaglio nel corso del fine settimana!

Ondata di freddo in arrivo, i dettagli

Precipitazioni: il fronte freddo è ormai in dirittura d’arrivo e porterà piogge estese nel corso della notte fino all’alba su entrambe le regioni. Non mancheranno anche dei chicchi di grandine e le prime nevicate oltre gli 800 metri di quota. I fiocchi di neve scenderanno rapidamente di quota portandosi sin verso i 400 metri entro domani mattina su Subappennino Dauno, Appennino lucano e Murge nord-occidentali.

Dopo il transito del fronte freddo (quello più corposo e ricco di piogge) si manifesterà il fenomeno dell’ASE (Adriatic Snow Effect), ovvero la formazione di nubi in mare grazie al contrasto tra l’aria fredda che trabocca dai Balcani e l’aria più calda sprigionata dall’Adriatico. Queste nubi porteranno nevicate deboli e sparse sulla Puglia fino a 200 metri di altitudine tra domani mattina e domenica sera (per gran parte del week-end).

La neve risulterà via via più intensa verso l’Appennino grazie al fenomeno dello stau: grazie ad esso saranno possibili accumuli superiori ai 20 cm oltre gli 800/1000 metri di quota in Basilicata. Nevicate deboli e solo localmente moderate su Subappennino Dauno, Gargano e Murge, con possibilità scarsa di accumuli (da 1 a 5 cm). Sotto i 200 metri avremo perlopiù piovaschi alternati a gragnola o neve tonda. Le nevicate saranno più probabili su nord barese, barlettano orientale e Valle d’Itria.

Parliamo comunque di fenomeni deboli e disorganizzati!

Temperature: il calo termico sarà netto su entrambe le regioni. Sia sabato che domenica le massime non andranno oltre i 7-9°C sulle coste e nel Salento, mentre sulle zone collinari pugliesi e in Basilicata difficilmente la colonnina di mercurio andrà oltre i 3-4°C. Le minime si porteranno attorno allo zero sulle zone interne, mentre oltre i 500 metri potranno anche scendere sotto lo zero.

Vento: la perturbazione innescherà intensi venti di tramontana che sferzeranno le coste pugliesi sia sabato che domenica. Le raffiche localmente potranno superare i 40 km/h. Venti via via più deboli sulle zone interne e sulle colline.

Il vento acutizzerà la sensazione del freddo ovunque.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook