Santo Stefano nero sul Gran Sasso, tre le vittime

Bilancio drammatico sul Gran Sasso nella giornata di Santo Stefano: ben tre persone hanno perso la vita durante quelle che dovevano essere tranquille escursioni in montagna. Si tratta di un dicembre nero per il Gran Sasso: nelle ultime settimane erano morte altre quattro persone, per un totale di sette vittime.

Nella giornata di Santo Stefano due escursionisti sono precipitati in una parete per centinaia di metri, a causa di un imprevisto, mentre una donna è stata travolta da una valanga.

Questi pericoli vengono esasperati nell’ultimo periodo a causa delle pesanti oscillazioni termiche che causano scioglimenti improvvisi e netti della neve sui monti.

A cura di Raffaele Laricchia

