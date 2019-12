Maltempo: forti nevicate in Appennino, fiocchi a bassa quota in Puglia! Neve tonda a Bari

L’ondata di freddo giunta questa notte sul centro-sud sta dando vita alla prima seria fase invernale della stagione. La neve è tornata ad imbiancare l’Appennino centro-meridionale dopo un inizio d’inverno zoppicante e oltre tutto i fiocchi di neve sono giunti anche a bassa quota. Si fa sentire il freddo ovunque e soprattutto al sud a causa dei forti venti di tramontana.

Nelle ultime ore le temperature stanno calando ulteriormente grazie all’ingresso di aria ancora più fredda dai Balcani. Entro stasera raggiungeremo la fase più fredda grazie all’entrata dell”isoterma -6 a 850hpa (circa 1500 metri) su tutto il centro-sud.

Nevica fino a bassa quota al centro-sud

I fiocchi di neve stanno scendendo in maniera irregolare e intermittente sin verso i 300 metri di quota su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, ma per gli accumuli bisogna salire oltre i 450/500 metri. I fenomeni, come detto, sono intermittenti e brevi: solo in alta collina e in montagna diventano persistenti e duraturi grazie al fenomeno dello “stau”.

Diversi centimetri di neve solo caduti sull’Appennino abruzzese e molisano, mentre si registrano circa 2 cm a Potenza e un’imbiancata a Matera. Imbiancate anche le Murge tra Altamura e Santeramo.

Nel video la neve a Roccaraso:

Roccaraso – 28 dicembre 2019 In diretta da Roccaraso.net con Trotta Oreste, guardate che bellezza ❄️❄️❄️❄️ Pubblicato da Neve Appennino su Sabato 28 dicembre 2019

Su coste e pianure sono in atto rovesci di pioggia e anche neve tonda, come accaduto a Bari.

Freddo e instabilità persisteranno sino alle prime ore di lunedì, con neve in collina, dopodichè avanzerà un graduale miglioramento.

A cura di Raffaele Laricchia

