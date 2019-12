Previsioni meteo: Capodanno stabile, il 2020 parte con alta pressione e freddo!

L’irruzione artica che sta colpendo il sud in queste ore, tanto da portare nevicate sino a quote collinari, tenderà gradualmente ad esaurirsi nella giornata di lunedì grazie al lento rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre.

Sarà proprio l’anticiclone il protagonista principale dei prossimi giorni: tra la fine dell’anno e l’inizio del 2020 le perturbazioni resteranno ben lontane dell’Italia e le giornate si riveleranno stabili seppur fredde. Le correnti orientali, difatti, potrebbero continuare a soffiare sulla nostra penisola ed in particolar modo sul lato adriatico e al sud dove potrebbe aprirsi una fase piuttosto fredda, con temperature sotto le medie del periodo.

Capodanno stabile ma freddo!

La notte di Capodanno si preannuncia stabile pressocchè ovunque grazie all’anticiclone in netto rinforzo verso l’Italia. Non ci saranno piogge o nevicate, ma la colonnina di mercurio scenderà nettamente tanto da portarsi sin verso lo zero sulla pianura Padana, nelle vallate e le zone interne del centro-sud. Molto freddo anche su coste e pianure.

Il freddo sarà una presenza fissa tra la fine dell’anno e i primi giorni del 2020: la causa risiede nell’arrivo dell’anticiclone che favorisce forti escursioni termica tra giorno e notte. A ciò aggiungiamo la presenza di aria fredda e secca proveniente dall’est che favorirà un calo delle temperature, in un contesto soleggiato.

Il 2020 parte in sordina

I primi giorni del 2020 si presenteranno stabili sull’Italia, tuttavia bisognerà prestare attenzione alle nebbie in pianura Padana non solo di notte ma anche durante la giornata. Clima freddo di notte e all’alba, mentre nelle ore diurne avremo clima più fresco e sopportabile.

Solo nel prossimo week-end (4-5 gennaio 2020) delle infiltrazioni atlantiche potrebbero dar vita a nubi e qualche pioggia.

Epifania con la neve?

È ancora molto presto per tracciare una previsione, però le possibilità di un ritorno del maltempo di stampo invernale in prossimità dell’Epifania stanno pian piano aumentando. Oltre al freddo potrebbe far ritorno anche la neve sino a bassa quota. Ne riparleremo meglio nei prossimi aggiornamenti!

A cura di Raffaele Laricchia

