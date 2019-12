Genova: crollo in galleria sull’autostrada A26, paura tra gli automobilisti

Paura in serata in Liguria, precisamente nel tratto di autostrada tra Ovada e Masone (Genova) dove il tetto di una galleria è improvvisamente crollato sulla carreggiata. L’episodio è avvenuto nella galleria Bertè, nel tratto compreso tra le uscite di Ovada e Masone sulla A26 in direzione Genova.

Il crollo ha destato molta paura e panico fra gli automobili che in quegli istanti transitavano nella galleria. Fortunatamente non ci sono feriti, vittime o auto coinvolte.

A seguito del crollo è stato chiuso il tratto da Masone fino al bivio A26/10, con uscita obbligatoria a Masone.



La chiusura dell’autostrada ha creato notevoli disagi alla circolazione verso Genova e Savona: sul posto si è formato una coda di circa un chilometro. Ancora incerte le cause del crollo, ma non è da escludere un indebolimento della struttura a seguito delle pesanti piogge delle ultime settimane.

A cura di Raffaele Laricchia

