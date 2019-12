Temporale di neve su Ragusa: città imbiancata!

Le ultime note di maltempo legate alla perturbazione artica giunta nel week-end al sud Italia continuano a farsi sentire sulla Sicilia dove troviamo ancora temporali e nevicate.

Diversi temporali stanno colpendo stasera la Sicilia orientale, soprattutto tra siracusano e ragusano, dove non mancano i disagi per via degli allagamenti. In collina le cose sono ben diverse: i temporali stanno scatenando intense nevicate oltre i 400-500 metri di altitudine, grazie alla presenza di aria fredda artica alle medio-alte quote.

Un forte temporale di neve sta colpendo Ragusa dove tutta la città è stata imbiancata, contro ogni previsione.

Nevica copiosamente a Ragusa #cms | #Situazione #LIVE: Immagini che ci arrivano in diretta da #Ragusa dove nevica copiosamente.Video di: Giancarlo Tinèwww.centrometeosicilia.it Pubblicato da CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV su Lunedì 30 dicembre 2019

Il temporale ha innescato il crollo dell’aria fredda verso il basso (grazie ai suoi moti convettivi) e ha pertanto provocato un calo della temperatura su Ragusa tale da favorire l’arrivo della neve. Tutta la città è ora imbiancata da un lieve strato di neve, come potete vedere dal video! Ricordiamo che Ragusa è situata a circa 500 metri di quota.

Il tempo tenderà gradualmente a migliorare col passare delle ore su tutta la Sicilia orientale.

A cura di Saverio Scattaglia